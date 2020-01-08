Экс-чемпион мира Фьюри обозвал Усика бомжом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри раскритиковал Всемирную боксерскую организацию (WBO), сообщает УНН со ссылкой на "BoxingScene".
Фьюри обрушился на голову организации Пако Валькарсел из-за потери первого номера в рейтинге в WBO в пользу непобедимого олимпийского обладателя золотой медали украинца Александра Усика.
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"Возможно мне было бы что сказать, если бы вы не двинули меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили на первую позицию какого-то бомжа с крузервейт (адресовано Усику - ред.), который провел только один бой в супертяжелом весе. Тогда вы имели бы право что-то мне говорить", - заявил Фьюри.
Напомним, что Усик дебютировал в супертяжелом весе в октябре победой над американцем Чаззом Уизерспуном.