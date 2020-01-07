Джошуа добровільно віддасть Усику пояс WBO
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Український боксер Олександр Усик, який є обов'язковим претендентом на пояс WBO у суперважкій вазі, може стати його власником без бою проти нинішнього чемпіона Ентоні Джошуа, повідомляє World Boxing News, інформує УНН.
У наступному бою британець захищатиме пояс IBF проти Кубрата Пулєва, а титул WBO стане вакантним і перейде в руки боксера з України.
Все пов'язано з тим, що у боксерів одна промоутерська компанія - Matchroom Boxing. Таким чином, щоб не віддати один з чемпіонських поясів в руки боксера іншій промоутерської компанії, новим чемпіоном WBO стане Олександр, а Джошуа в теорії повинен зустрітися з переможцем реваншу "Вайлдер - Ф'юрі".
"Схоже, Джошуа вирішив передати пояс WBO наступному претендентові в рейтингу. Це ніхто інший, як Олександр Усик. Таким чином він зберігає дві версію титулів супертяжів для компанії Matchroom", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, ексчемпіон світу дав прогноз на 2020 рік: Джошуа програє пояс Усику.