Джошуа добровольно отдаст Усику пояс WBO
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Украинский боксер Александр Усик, который является обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, может стать его владельцем без боя против нынешнего чемпиона Джошуа, сообщает World Boxing News, информирует УНН.
В следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Пулева, а титул WBO станет вакантным и перейдет в руки боксера из Украины.
Все связано с тем, что у боксеров одна промоутерская компания - Matchroom Boxing. Таким образом, чтобы не отдать один из чемпионских поясов в руки боксера другой промоутерской компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа в теории должен встретиться с победителем реванша "Уайлдер - Фьюри".
"Похоже, Джошуа решил передать пояс WBO следующем претенденту в рейтинге. Это никто иной, как Александр Усик. Таким образом он сохраняет две версии титулов супертяжей для компании Matchroom", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, экс-чемпион мира дал прогноз на 2020 год: Джошуа проигрывает пояс Усику.