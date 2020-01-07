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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109940 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110988 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122766 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103539 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107057 просмотра

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5 марта, 08:02 • 107386 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131752 просмотра

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Джошуа добровольно отдаст Усику пояс WBO

Джошуа добровольно отдаст Усику пояс WBO

Киев  •  УНН

 • 17018 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Украинский боксер Александр Усик, который является обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, может стать его владельцем без боя против нынешнего чемпиона Джошуа, сообщает World Boxing News, информирует УНН.

В следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Пулева, а титул WBO станет вакантным и перейдет в руки боксера из Украины.

Все связано с тем, что у боксеров одна промоутерская компания - Matchroom Boxing. Таким образом, чтобы не отдать один из чемпионских поясов в руки боксера другой промоутерской компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа в теории должен встретиться с победителем реванша "Уайлдер - Фьюри".

"Похоже, Джошуа решил передать пояс WBO следующем претенденту в рейтинге. Это никто иной, как Александр Усик. Таким образом он сохраняет две версии титулов супертяжей для компании Matchroom", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, экс-чемпион мира дал прогноз на 2020 год: Джошуа проигрывает пояс Усику.

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