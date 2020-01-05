Ексчемпіон світу дав прогноз на 2020 рік: Джошуа програє пояс Усику

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях американець Тімоті Бредлі сказав, що володар титулів WBO, IBF і WBA в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 22 КО) зазнає поразки і віддасть пояси в 2020 році українцю Олександру Усику (17-0, 13 КО), передає УНН з посиланням на “boxingnews24”.

Бредлі і Кригель обидва пророкують перемогу Джошуа (23-1, 21 нокаутів) в його захист титулу проти його обов’язкового IBF Кубрата Пулєва (28-1, 14 нокаутів) в його наступному бою в квітні або травні.

“У 2020 році я думаю, що Джошуа втратить свої титули. Він втратить свої титули в 2020 році для Усика. Спочатку Джошуа переможе Пулєва, але Усик вийде переможцем у бою з британцем. У Джошуа не залишиться поясів”, — зізнався Бредлі.

Дану думку підтримав і фахівець з “ESPN” Марк Крігель, який відзначив, що “Джошуа може перевершити Руїса, але це йому не вдасться з Усиком”.

Нагадаємо, що Джошуа та Усик мають провести бій в найближчі півроку, в іншому випадку британець втратить один зі своїх поясів.

Українські Національні Новини

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