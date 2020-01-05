Экс-чемпион мира дал прогноз на 2020 год: Джошуа проигрывает пояс Усику

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109942 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112484 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110991 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122775 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103542 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107058 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107387 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131752 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Экс-чемпион мира дал прогноз на 2020 год: Джошуа проигрывает пояс Усику

Киев  •  УНН

 • 11634 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли сказал, что обладатель титулов WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Джошуа (23-1, 22 КО) получит поражение и отдаст пояса в 2020 году украинцу Александру Усику (17-0, 13 КО), передает УНН со ссылкой на “boxingnews24”.

Брэдли и Кригель оба предсказывают победу Джошуа (23-1, 21 нокаутов) в его защиту титула против его обязательного IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 нокаутов) в его следующем бою в апреле или мае.

“В 2020 году я думаю, что Джошуа потеряет свои титулы. Он потеряет свои титулы в 2020 году для Усика. Сначала Джошуа победит Пулева, но Усик выйдет победителем в бою с британцем. У Джошуа не останется поясов”, — признался Брэдли.

Данное мнение поддержал и специалист по “ESPN” Марк Кригель, который отметил, что “Джошуа может превзойти Руиса, но это ему не удастся с Усиком”.

Напомним, что Джошуа и Усик имеют провести бой в ближайшие полгода, в противном случае британец потеряет один из своих поясов.

Украинские Национальные Новости

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