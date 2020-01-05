Экс-чемпион мира дал прогноз на 2020 год: Джошуа проигрывает пояс Усику
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Тимоти Брэдли сказал, что обладатель титулов WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Джошуа (23-1, 22 КО) получит поражение и отдаст пояса в 2020 году украинцу Александру Усику (17-0, 13 КО), передает УНН со ссылкой на “boxingnews24”.
Брэдли и Кригель оба предсказывают победу Джошуа (23-1, 21 нокаутов) в его защиту титула против его обязательного IBF Кубрата Пулева (28-1, 14 нокаутов) в его следующем бою в апреле или мае.
“В 2020 году я думаю, что Джошуа потеряет свои титулы. Он потеряет свои титулы в 2020 году для Усика. Сначала Джошуа победит Пулева, но Усик выйдет победителем в бою с британцем. У Джошуа не останется поясов”, — признался Брэдли.
Данное мнение поддержал и специалист по “ESPN” Марк Кригель, который отметил, что “Джошуа может превзойти Руиса, но это ему не удастся с Усиком”.
Напомним, что Джошуа и Усик имеют провести бой в ближайшие полгода, в противном случае британец потеряет один из своих поясов.