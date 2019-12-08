Усик та Джошуа мають зустрітися у найближчі півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Британський боксер Ентоні Джошуа, який напередодні повернув собі титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super (WBO, IBF, IBO), має протягом 180 днів зустрітися з українцем Олександром Усиком. Про це повідомив президент WBO Пако Валькарсель, повідомляє УНН.
“Буря в пустелі закінчилася... Починається битва боксерських організацій... Обов’язковий претендент від WBO — Олександр Усик. Зустріч повинна відбутися протягом 180 днів”, — написав Пако Валькарсель на своїй сторінці в Twitter.
Як повідомляв УНН, у місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) відбулося боксерське протистояння між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїсом і колишнім володарем даних титулів Ентоні Джошуа. Судді присудили перемогу британцю Джошуа.
Нагадаємо, що у першому бою між бійцями Руїс завдав британцю першої поразки в кар’єрі.