Усик та Джошуа мають зустрітися у найближчі півроку

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Британський боксер Ентоні Джошуа, який напередодні повернув собі титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super (WBO, IBF, IBO), має протягом 180 днів зустрітися з українцем Олександром Усиком. Про це повідомив президент WBO Пако Валькарсель, повідомляє УНН.

“Буря в пустелі закінчилася... Починається битва боксерських організацій... Обов’язковий претендент від WBO — Олександр Усик. Зустріч повинна відбутися протягом 180 днів”, — написав Пако Валькарсель на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв УНН, у місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) відбулося боксерське протистояння між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Енді Руїсом і колишнім володарем даних титулів Ентоні Джошуа. Судді присудили перемогу британцю Джошуа.

Нагадаємо, що у першому бою між бійцями Руїс завдав британцю першої поразки в кар’єрі.

Українські Національні Новини

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