Усик и Джошуа должны встретиться в ближайшие полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Британский боксер Энтони Джошуа, который накануне вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super (WBO, IBF, IBO), должен в течение 180 дней встретиться с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщил президент WBO Пако Валькарсель, сообщает УНН.
"Буря в пустыне закончилась... Начинается битва боксерских организаций... Обязательный претендент от WBO - Александр Усик. Встреча должна состояться в течение 180 дней", - написал Пако Валькарсель на своей странице в Twitter.
Как сообщал УНН, в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоялось боксерское противостояние между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом и бывшим обладателем данных титулов Джошуа. Судьи присудили победу британцу Джошуа.
Напомним, что в первом бою между бойцами Руис нанес британцу первое поражение в карьере.