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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103003 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 72923 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103089 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115891 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146331 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Усик и Джошуа должны встретиться в ближайшие полгода

Усик и Джошуа должны встретиться в ближайшие полгода

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Британский боксер Энтони Джошуа, который накануне вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super (WBO, IBF, IBO), должен в течение 180 дней встретиться с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщил президент WBO Пако Валькарсель, сообщает УНН.

"Буря в пустыне закончилась... Начинается битва боксерских организаций... Обязательный претендент от WBO - Александр Усик. Встреча должна состояться в течение 180 дней", - написал Пако Валькарсель на своей странице в Twitter.

Как сообщал УНН, в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоялось боксерское противостояние между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом и бывшим обладателем данных титулов Джошуа. Судьи присудили победу британцу Джошуа.

Напомним, что в первом бою между бойцами Руис нанес британцу первое поражение в карьере.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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