Ердоган заявив про наміри придбати у Росії додаткові системи С-400 попри негативну реакцію США

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На питання журналіста про те, чи планує Анкара зробити це, турецький лідер відповів: “У майбутньому ніхто не зможе втручатися в те, які оборонні системи ми купуємо, у якої країни, на якому рівні. Ніхто не зможе втручатися в це. Тільки ми можемо приймати такі рішення”. “Звичайно, звичайно, так”, — підкреслив Ердоган.

“Я все пояснив президенту (США Джо) Байдену... Ми зібралися придбати літаки F-35, і ми заплатили 1,4 млрд доларів”, — зазначив президент Туреччини. Він констатував, що Анкара у результаті “так і не отримала F-35”. “І ми попросили продати (зенітні ракетні комплекси) Patriot, але нам їх не дали”, — пояснив Ердоган. “Ви не даєте мені Patriot, і я, можливо, придбаю оборонні системи у інших країн. Ніхто не може в це втручатися”, — зазначив він. Президент Туреччини висловив упевненість в тому, що з його позицією раніше частково погодилися попередній глава Білого дому Дональд Трамп і генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На питання про те, чи усвідомлює він, що США не зможуть довіряти Туреччині через це, Ердоган відповів: “Ось що я скажу у відповідь: “Тоді вибачте”. “Хто розділить ризики щодо нашої безпеки? Як ми будемо вживати необхідних заходів в світлі ризиків у сфері безпеки? Чи будемо ми очікувати поставок оборонних систем з тих країн, які їх нам не дають?”, — підкреслив він.

Говорячи про ВПС Туреччини, Ердоган констатував: “Може бути, США не будуть продовжувати програму F-16. У мене немає гарантій, що США продовжать надавати F-16. Якщо це припиниться, ми будемо змушені вжити інших заходів”.

Контекст

Росія і Туреччина уклали контракт на поставку Москвою Анкарі ЗРС С-400 у 2017 році. Туреччина першою з країн НАТО придбала у Росії ці системи. Рішення Анкари викликало різко негативну реакцію у США і альянсу в цілому. Сполучені Штати не припиняють спроб домогтися від Туреччини відмови від російських ЗРС. У зв’язку з тим, що Туреччина не піддається тиску і не позбавляється від С-400, Вашингтон раніше виключив Анкару з американської програми виробництва винищувача-бомбардувальника п’ятого покоління F-35. Крім того, США довгий час погрожували Туреччини за купівлю С-400 введенням низки односторонніх санкцій, але не поспішали робити ці кроки, оскільки побоювалися подальшого загострення відносин з ключовим союзником по НАТО, а Анкара попереджала, що не залишить застосування подібних рестрикцій без відповіді. У грудні 2020 року Вашингтон ввів такі санкції.