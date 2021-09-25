Эрдоган заявил о намерениях приобрести у России дополнительные системы С-400 несмотря на негативную реакцию США

Детали

На вопрос журналиста о том, планирует ли Анкара сделать это, турецкий лидер ответил: “В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения”. “Конечно, конечно, да”, — подчеркнул Эрдоган.

“Я все объяснил президенту (США Джо) Байдену... Мы собрались приобрести самолеты F-35, и мы заплатили 1,4 млрд долларов”, — отметил президент Турции. Он констатировал, что Анкара в итоге “так и не получила F-35”. “И мы попросили продать (зенитные ракетные комплексы) Patriot, но нам их не дали”, — пояснил Эрдоган. “Вы не даете мне Patriot, и я, возможно, приобрету оборонные системы у других стран. Никто не может в это вмешиваться”, — отметил он. Президент Турции выразил уверенность в том, что с его позицией ранее отчасти согласились предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На вопрос о том, осознает ли он, что США не смогут доверять Турции из-за этого, Эрдоган ответил: “Вот что я скажу в ответ: “Тогда извините”. “Кто разделит риски в отношении нашей безопасности? Как мы будем принимать необходимые меры в свете рисков в сфере безопасности? Будем ли мы ожидать поставок оборонных систем из тех стран, которые их нам не дают?”, — подчеркнул он.

Говоря о ВВС Турции, Эрдоган констатировал: “Может быть, США не будут продолжать программу F-16. У меня нет гарантий, что США продолжат предоставлять F-16. Если это прекратится, мы будем вынуждены принять другие меры”.

Контекст

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон ввел такие санкции.