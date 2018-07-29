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Ердоган попросив узяти Туреччину до складу БРІКС

Ердоган попросив узяти Туреччину до складу БРІКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив країни БРІКС — Бразилію, Росію, Індію, Китай та Південно-Африканську Республіку — взяти Туреччину до складу цієї групи. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Hurriyet Daily News.

З таким проханням Ердоган звернувся під час саміту БРІКС у Йоханесбурзі в ПАР, де Туреччина представлена як головуюча в Організації ісламського співробітництва.

“Якщо ви візьмете нас до платформи (БРІКС — ред.), то вона стане БРІКСТ, сказав я”, — розповів Ердоган журналістам. Президент Туреччини заявив, що лідери БРІКС тепло зустріли його пропозицію, особливо Китай.

“Китай заявив, що виступає за розширення, Вони розглядають можливість участі інших країн у цій групі”, — зазначив Ердоган.

Як повідомляв УНН, на початку вересня лідери Туреччини, Росії, Німеччини та Франції зберуться в Стамбулі для обговорення долі Сирії, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган на полях саміту БРІКС у Йоганнесбурзі.

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