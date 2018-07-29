Эрдоган попросил взять Турцию в состав БРИКС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил страны БРИКС — Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику — взять Турцию в состав этой группы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Hurriyet Daily News.
С такой просьбой Эрдоган обратился во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге в ЮАР, где Турция представлена как председательствующая в Организации исламского сотрудничества.
“Если вы возьмете нас к платформе (БРИКС — ред.), то она станет БРИКСТ, сказал я”, — рассказал Эрдоган журналистам. Президент Турции заявил, что лидеры БРИКС тепло встретили его предложение, особенно Китай.
“Китай заявил, что выступает за расширение, Они рассматривают возможность участия других стран в этой группе”, — отметил Эрдоган.
Как сообщал УНН, в начале сентября лидеры Турции, России, Германии и Франции соберутся в Стамбуле для обсуждения судьбы Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.