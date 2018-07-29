Эрдоган попросил взять Турцию в состав БРИКС

С такой просьбой Эрдоган обратился во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге в ЮАР, где Турция представлена ​​как председательствующая в Организации исламского сотрудничества.

“Если вы возьмете нас к платформе (БРИКС — ред.), то она станет БРИКСТ, сказал я”, — рассказал Эрдоган журналистам. Президент Турции заявил, что лидеры БРИКС тепло встретили его предложение, особенно Китай.

“Китай заявил, что выступает за расширение, Они рассматривают возможность участия других стран в этой группе”, — отметил Эрдоган.

Как сообщал УНН, в начале сентября лидеры Турции, России, Германии и Франции соберутся в Стамбуле для обсуждения судьбы Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.