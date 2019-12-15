Ердоган погрожує закрити базу США в разі запровадження санкцій проти Туреччини

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив закрити ключову американську військову базу в разі, якщо Вашингтон запровадить санкції у відповідь на купівлю Анкарою російських систем протиповітряної оборони. Ердоган заявив про це 15 грудня в інтерв’ю телеканалу A Haber, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.