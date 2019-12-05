Епіфаній розповів, від яких помісних церков можна очікувати визнання ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів, що на черзі ще декілька помісних православних церков, які визнають ПЦУ. Зокрема, він згадав про співслужіння з архієреями церкви Чеських земель і Словаччини, Кіпрської православної церкви, а також болгарським архієреєм. Про це він розповів в інтерв’ю ВВС Україна, передає УНН.
"На черзі ще декілька помісних православних церков, які визнають ПЦУ. Але я зараз не хотів би полегшувати роботу сусідам, які нам протистоять. Нещодавно архієрей церкви Чеських земель і Словаччини брав участь у співслужінні з нами в Києві. Також з нашою делегацією на чолі з архієпископом Євстратієм співслужив архієрей з Кіпрської православної церкви. Також болгарський архієрей, перебуваючи на канонічній території Елладської православної церкви, очолював богослужіння, на якому поминалося ім'я предстоятеля ПЦУ. Поступово відбувається таке гібридне визнання, але це початок остаточного визнання з боку тих церков, які зараз певною мірою вагаються", - розповів Епіфаній.
Він також зазначив, що в майбутньому помісні православні церкви однозначно приймуть позитивне рішення щодо визнання нашого автокефального статусу.
"Я думаю, що у майбутньому і Єрусалимський патріарх долучиться до цього процесу. І інші помісні церкви визнають - Румунська, Кіпрська, Болгарська і Грузинська церква. Бо в Грузинській церкві є теж позитивний рух, більшість архієреїв там підтримують визнання, але на все потрібен час", - додав Митрополит.
Як раніше повідомляв УНН, 28 серпня, Синод Елладської церкви визнав автокефалію ПЦУ.
8 листопада Головний Секретаріат Патріархії Олександрії і всієї Африки поширив офіційне повідомлення про визнання автокефалії ПЦУ.