Епифаний рассказал, от каких поместных церквей можно ожидать признания ПЦУ

"На очереди еще несколько поместных православных церквей, признающих ПЦУ. Но я сейчас не хотел бы облегчать работу соседям, которые нам противостоят. Недавно архиерей церкви Чешских земель и Словакии участвовал в сослужении с нами в Киеве. Также с нашей делегацией во главе с архиепископом Евстратием сослужил архиерей из Кипрской православной церкви. Также болгарский архиерей, находясь на канонической территории Элладской православной церкви, возглавлял богослужение, на котором поминалось имя предстоятеля ПЦУ. Постепенно происходит такое гибридное признание, но это начало окончательного признания со стороны тех церквей, которые сейчас в определенной степени колеблются", - рассказал Епифаний.

Он также отметил, что в будущем поместные православные церкви однозначно примут положительное решение о признании нашего автокефального статуса.

"Я думаю, что в будущем и Иерусалимский патриарх присоединится к этому процессу. И другие поместные церкви признают - Румынская, Кипрская, Болгарская и Грузинская церковь. Потому что в Грузинской церкви тоже позитивное движение, большинство архиереев там поддерживают признание, но на все нужно время", - добавил Митрополит.

Как ранее сообщал УНН, 28 августа, Синод Элладской церкви признал автокефалию ПЦУ.

8 ноября Главный Секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение о признании автокефалии ПЦУ.