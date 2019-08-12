Енергосистема України працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Станом на 12 серпня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 177,44 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"12 серпня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - повідомили у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 153-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 71-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 80-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 4-а доба середнього планово ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 89-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 261-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 860 МВт, РАЕС – 780 МВт, ЮУАЕС – 1 725 МВт, ХАЕС – 980 МВт.
"Минулої доби, 11 серпня, станціями вироблено 177,44 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, "Енергоатом" наростив збут електроенергії на 12,2%.