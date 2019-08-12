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Енергосистема України працює без шести атомних блоків

Енергосистема України працює без шести атомних блоків

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Станом на 12 серпня у роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 177,44 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"12 серпня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - повідомили у компанії.

Зокрема:

  • На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 153-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 71-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 80-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 4-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 89-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 261-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 860 МВт, РАЕС – 780 МВт, ЮУАЕС – 1 725 МВт, ХАЕС – 980 МВт.

"Минулої доби, 11 серпня, станціями вироблено 177,44 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, "Енергоатом" наростив збут електроенергії на 12,2%.

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