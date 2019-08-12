Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. По состоянию на 12 августа в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 177,44 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"12 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - сообщили в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 153-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 71-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 80-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ровенской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 89-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 261-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 860 МВт, РАЭС - 780 МВт, ЮУАЭС - 1 725 МВт, ХАЭС - 980 МВт.
"За прошедшие сутки, 11 августа, станциями произведено 177,44 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, "Энергоатом" нарастил сбыт электроэнергии на 12,2%.