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Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків

Київ • УНН

 • 13341 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 181,51 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків

"4 травня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - зазначили у НАЕК.

Зокрема:

  • Енергоблок №2 Запорізької АЕС з 21 квітня 2020 року відключено від енергомережі та виведено в резерв.
  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 137-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 4-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 19-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 19-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 1 995 МВт, РАЕС – 2 400 МВт, ЮУАЕС – 1 400 МВт, ХАЕС – 1 760 МВт.

"Минулої доби, 3 травня, станціями вироблено 181,51 млн кВт-г електроенергії. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 44,40 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС енергоблок №4 відключено від енергосистеми.

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