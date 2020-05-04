Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 25190 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 98053 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 116666 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 187693 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 189981 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 398192 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227962 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 506582 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349877 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 231011 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
1м/с
76%
Популярные новости

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 13356 просмотра

6 апреля по всей Украине объявлен День траура по жертвам удара по Кривому Рогу

5 апреля, 18:48 • 11627 просмотра

"Руки прочь!": в США проходят масштабные акции протеста против политики Трампа

5 апреля, 19:07 • 11269 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 13147 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло, в сети появились первые кадры последствий удара

03:51 • 17909 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 149063 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 137065 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 224954 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 398165 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 506568 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 25117 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 42281 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 41564 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 48844 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 79033 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

Киев • УНН

 • 13341 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 181,51 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

"4 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - отметили в НАЭК.

В частности:

  • Энергоблок №2 Запорожской АЭС с 21 апреля 2020 года отключен от энергосети и выведен в резерв.
  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 137-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 4-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 19-е  сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 1995 МВт, РАЭС - 2400 МВт, ЮУАЭС - 1 400 МВт, ХАЭС - 1 760 МВт.

"За прошедшие сутки, 3 мая, станциями выработано 181,51 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 44,40 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Напомним, на Запорожской АЭС энергоблок №4 отключен от энергосистемы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,334.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99