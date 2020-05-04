Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 181,51 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"4 мая на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - отметили в НАЭК.
В частности:
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- Энергоблок №2 Запорожской АЭС с 21 апреля 2020 года отключен от энергосети и выведен в резерв.
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 137-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 4-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 1995 МВт, РАЭС - 2400 МВт, ЮУАЭС - 1 400 МВт, ХАЭС - 1 760 МВт.
"За прошедшие сутки, 3 мая, станциями выработано 181,51 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 44,40 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, на Запорожской АЭС энергоблок №4 отключен от энергосистемы.