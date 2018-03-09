Еммануель Макрон вважає, що від торгових обмежень США програють усі країни
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон у розмові з американським колегою Дональдом Трампом висловив “серйозну стурбованість” у зв’язку з введенням Сполученими Штатами мит на сталь та алюміній і заявив про те, що від торгових обмежень програють усі. Про це йдеться в поширеному в п’ятницю комюніке Єлисейського палацу, передає УНН.
Макрон заявив, що “поділяє мету боротьби з недобросовісною практикою, що створює недобросовісну конкуренцію у міжнародних обмінах”. “Президент наголосив на важливості зміцнення загальних правил міжнародної торгівлі та їх ефективного застосування”, — йдеться в заяві адміністрації французького президента.
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Макрон, як зазначається в комюніке Єлисейського палацу, “висловив серйозну стурбованість з приводу мит, які американський уряд має намір застосовувати при імпорті сталі та алюмінію, в тому числі з Європи”. Макрон у розмові з Трампом зазначив, що “такі заходи, спрямовані на союзні країни, які дотримуються правил міжнародної торгівлі, не будуть ефективними у боротьбі з недобросовісною практикою”. Навпаки, за словами французького президента, “вони ризикують спровокувати торгівельну війну, яку програють усі країни”.
Макрон заявив, що “Європа буде чітко і пропорційно реагувати на будь-яку практику, яка суперечить правилам міжнародної торгівлі”.
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Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп 8 березня підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної – на ввезення алюмінію.