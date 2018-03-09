Эммануэль Макрона считает, что от торговых ограничений США проигрывают все страны

КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил “серьезную обеспокоенность” в связи с введением Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий и заявил, что от торговых ограничений проигрывают все. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца, передает УНН.