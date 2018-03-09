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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30758 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45785 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50257 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100179 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89809 просмотра

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Актуальное
Эммануэль Макрона считает, что от торговых ограничений США проигрывают все страны

Эммануэль Макрона считает, что от торговых ограничений США проигрывают все страны

Киев  •  УНН

 • 9509 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил “серьезную обеспокоенность” в связи с введением Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий и заявил, что от торговых ограничений проигрывают все. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца, передает УНН.

Макрон заявил, что “разделяет цель борьбы с недобросовестной практикой, создащую недобросовестную конкуренцию в международных обменах”. “Президент подчеркнул важность укрепления общих правил международной торговли и их эффективного применения”, — говорится в заявлении администрации французского президента.

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Макрон, как отмечается в коммюнике Елисейского дворца, “выразил серьезную обеспокоенность относительно пошлин, которые американское правительство намерено применять при импорте стали и алюминия, в том числе из Европы”. Макрон в разговоре с Трампом отметил, что “такие меры, направленные на союзные страны, придерживающихся правил международной торговли, не будут эффективными в борьбе с недобросовестной практикой”. Наоборот, по словам французского президента, “они рискуют спровоцировать торговую войну, которую проигрывают все страны”.

Макрон заявил, что “Европа будет чётко и пропорционально реагировать на любую практику, противоречащую правилам международной торговли”.

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Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия.

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