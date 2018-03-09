Эммануэль Макрона считает, что от торговых ограничений США проигрывают все страны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом выразил “серьезную обеспокоенность” в связи с введением Соединенными Штатами пошлин на сталь и алюминий и заявил, что от торговых ограничений проигрывают все. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике Елисейского дворца, передает УНН.
Макрон заявил, что “разделяет цель борьбы с недобросовестной практикой, создащую недобросовестную конкуренцию в международных обменах”. “Президент подчеркнул важность укрепления общих правил международной торговли и их эффективного применения”, — говорится в заявлении администрации французского президента.
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Макрон, как отмечается в коммюнике Елисейского дворца, “выразил серьезную обеспокоенность относительно пошлин, которые американское правительство намерено применять при импорте стали и алюминия, в том числе из Европы”. Макрон в разговоре с Трампом отметил, что “такие меры, направленные на союзные страны, придерживающихся правил международной торговли, не будут эффективными в борьбе с недобросовестной практикой”. Наоборот, по словам французского президента, “они рискуют спровоцировать торговую войну, которую проигрывают все страны”.
Макрон заявил, что “Европа будет чётко и пропорционально реагировать на любую практику, противоречащую правилам международной торговли”.
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Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия.