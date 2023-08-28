Елтона Джона госпіталізували. Співак впав у своєму будинку в Ніцці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Сера Елтона Джона ушпиталено в Монако після падіння у його будинку Мон-Борон в Ніцці, передає УНН з посиланням на NM.
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Згідно з повідомленнями, сер Елтон Джон, 76 років, був госпіталізований в Монако в неділю ввечері після побутового інциденту в його будинку на Мон-Борон в Ніцці.
Британський співак, автор пісень, піаніст і актор, якого королева Єлизавета II посвятила в лицарі в 1998 році, зазнав незначного побутового інциденту на своїй віллі Мон-Борон в Ніцці, в результаті якого отримав лише незначні травми.
Доповнення
Цього літа британська зірка почувався на Лазурному узбережжі як вдома, зокрема, в Nespo, відомому ресторані Ніцци, після несподіваного візиту на Ніццький джазовий фестиваль наприкінці липня.
Елтон Джон також сидів за одним столиком з Кевіном Спейсі в середині серпня в La Petite Maison, ще одному відомому закладі в старій частині Ніцци.
Під час фінального концерту в рамках всесвітнього туру «Farewell Yellow Brick Road», який розпочався ще у 2018 році з Північної Америки, а закінчився 9 липня в Стокгольмі на арені Tele2, Елтон Джон звернувся до свої фанатів з повідомленням щодо завершення кар’єри.
Пізніше в Instagram він написав, що він все ще "намагається усвідомити" свій останній концерт після завершення туру, не зважаючи на більш ніж 50 років кар’єри і виступів по всьому світу. Він зауважив, що йому знадобиться деякий час, щоб "зануриться в те", що він нарешті закінчив прощальний тур.
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