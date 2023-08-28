Элтона Джона госпитализировали. Певец упал в своем доме в Ницце

Детали

Согласно сообщениям, сэр Элтон Джон, 76 лет, был госпитализирован в Монако в воскресенье вечером после бытового инцидента в его доме на Мон-Борон в Ницце.

Британский певец, автор песен, пианист и актер, которого королева Елизавета II посвятила в рыцари в 1998 году, потерпел незначительный бытовой инцидент на своей вилле Мон-Борон в Ницце, в результате которого получил лишь незначительные травмы.

Дополнение

Этим летом британская звезда чувствовал себя на Лазурном побережье как дома, в частности, в Nespo, известном ресторане Ниццы, после неожиданного визита на Ниццкий джазовый фестиваль в конце июля.

Элтон Джон также сидел за одним столиком с Кевином Спейси в середине августа в La Petite Maison, еще одном известном заведении в старой части Ниццы.

Во время финального концерта в рамках всемирного тура «Farewell Yellow Brick Road», который начался ещё в 2018 году с Северной Америки, а закончился 9 июля в Стокгольме на арене Tele2, Элтон Джон обратился к свои фанатам с сообщением о завершении карьеры.

Позже в Instagram он написал, что он все еще "пытается осознать" свой последний концерт после завершения тура, несмотря на более чем 50 лет кар’еры и выступлений по всему миру. Он заметил, что ему понадобится некоторое время, чтобы "погрузится в то", что он наконец закончил прощальный тур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Певец Эд Ширан выиграл иск о нарушении авторских прав на песню Марвина Гея