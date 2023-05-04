Співак Ед Ширан виграв позов про порушення авторських прав на пісню Марвіна Гея
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Британський поп-феномен Ед Ширан не займався плагіатом пісні Let's Get It On Марвіна Гея під час написання свого хіта 2014 року Thinking Out Loud, ухвалило журі США в четвер, передає УНН з посиланням на CNBC.
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Англійський музикант сказав, що він дуже задоволений рішенням, але неймовірно розчарований тим, що подібні безпідставні претензії доходять до суду.
Позов був поданий спадкоємцями співавтора Еда Таунсенда, які стверджували, що гармонійні послідовності та ритмічні елементи пісні Ширана були без дозволу видалені з класики. Спадкоємці вимагали частки прибутку від пісні Ширана.
32-річний Ширан зіграв кілька пісень зі трибуни свідків, коли давав свідчення в цивільному процесі.
Англійський музикант розповів, що більшу частину своїх пісень він пише за день, і зазначив, що написав "Thinking Out Loud" у співавторстві зі співачкою та автором пісень Емі Уедж.
Перед присяжними стояло завдання вирішити, чи справді пісня Ширана та пісня Марвіна Гея значною мірою схожі та чи захищені їхні загальні елементи законом про авторське право.
Команда Ширана заперечила звинувачення, заявивши, що «існують десятки, якщо не сотні пісень, які передують і пізніше» пісні Гея, «використовуючи ту саму чи аналогічну послідовність акордів».
Найнятий захистом музикознавець висловив думку, що послідовність з чотирьох акордів, що розглядається, використовувалася в ряді пісень до виходу хіта Гея в 1973 році.
Це був другий судовий процес за рік для Ширана, який успішно дав свідчення в лондонському суді у квітні минулого року у справі, пов'язаній з його піснею Shape Of You. Суддя тоді ухвалив рішення на його користь.
"Thinking Out Loud" Ширана злетіла в чарти Billboard Hot 100 Америки, коли вона була випущена, і отримала приз "Пісня року" на "Греммі" у 2016 році.