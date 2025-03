Співак Ед Ширан виграв позов про порушення авторських прав на пісню Марвіна Гея

КИЇВ. 4 травня. УНН. Британський поп-феномен Ед Ширан не займався плагіатом пісні Let's Get It On Марвіна Гея під час написання свого хіта 2014 року Thinking Out Loud, ухвалило журі США в четвер, передає УНН з посиланням на CNBC.