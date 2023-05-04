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Певец Эд Ширан выиграл иск о нарушении авторских прав на песню Марвина Гея

Певец Эд Ширан выиграл иск о нарушении авторских прав на песню Марвина Гея

Киев • УНН

 • 1818271 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Британский поп-феномен Эд Ширан не занимался плагиатом песни Let's Get It On Марвина Гея при написании своего хита 2014 года Thinking Out Loud, постановило жюри США в четверг, передает УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Английский музыкант сказал, что он очень доволен решением, но невероятно разочарован тем, что подобные безосновательные претензии доходят до суда.

Иск был подан наследниками соавтора Эда Таунсенда, которые утверждали, что гармонические последовательности и ритмические элементы песни Ширана были без разрешения удалены из классики. Наследники требовали доли прибыли от песни Ширана.

32-летний Ширан сыграл несколько песен с трибуны свидетелей, когда давал показания в гражданском процессе.

Английский музыкант рассказал, что большую часть своих песен он пишет за день, и отметил, что написал "Thinking Out Loud" в соавторстве с певицей и автором песен Эми Уэдж.

Перед присяжными стояла задача решить, действительно ли песня Ширана и песня Марвина Гея в значительной степени похожи и защищены ли их общие элементы законом об авторском праве.

Команда Ширана опровергла обвинения, заявив, что «существуют десятки, если не сотни песен, которые предшествуют и позже» песни Гея, «используя ту же или аналогичную последовательность аккордов».

Нанятый защитой музыковед высказал мнение, что рассматриваемая последовательность из четырех аккордов использовалась в ряде песен до выхода хита Гея в 1973 году.

Это был второй судебный процесс за год для Ширана, который успешно дал показания в лондонском суде в апреле прошлого года по делу, связанному с его песней Shape Of You. Судья тогда принял решение в его пользу.

"Thinking Out Loud" Ширана взлетела в чарты Billboard Hot 100 Америки, когда она была выпущена, и получила приз "Песня года" на "Грэмми" в 2016 году.

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