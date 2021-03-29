“Елітний” фальсифікат: херсонський бізнесмен продавав підробний алкоголь відомих світових брендів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Працівники Головного управління ДПС у Херсонській області вилучили підозрілій “брендовий” алкоголь у місцевого бізнесмена, передає УНН.
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“Під час проведеного комплексного оперативного заходу було встановлено, що бізнесмен займався реалізацією алкогольної продукції відомих брендів в асортименті, без марок акцизного податку та сплати відповідного податку”, — повідомили в пресслужбі.
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“Елітні” напої сумнівної якості купувалися в об’ємних пакунках Bag-in-Box через інтернет-магазини, а далі реалізовувалося у магазині бізнесмена.
“За порушення порядку торгівлі алкогольними напоями до підприємця буде застосовано 80 тис. гривень штрафних (фінансових) санкцій. Наразі слідчі дії тривають”, — резюмували в пресслужбі.
Нагадаємо
Раніше УНН підготував поради про те, як перевірити якість горілки в домашніх умовах, а також як вибрати справжній коньяк, а не підробку.
Експерти наголошують, що варто уникати купівлі алкоголю в тетрапаках, наприклад, адже офіційні виробники якісної алкогольної продукції не використовують таке пакування. Ат купувати алкоголь необхідно у великих офіційних мережах чи спеціалізованих алкогольних магазинах, а не через соцмережі, наприклад. До того ж здебільшого підробляють саме дорожчу імпортну алкогольну продукцію відомих брендів.
Відзначимо, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), "ЛВН Лімітед “(ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “PRIME” (ТМ “Prime”, “Др.Жітник”) і ТОВ "Атлантіс“(ТМ “Грін Дей”).