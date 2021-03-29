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"Элитный" фальсификат: херсонский бизнесмен продавал поддельный алкоголь известных мировых брендов

"Элитный" фальсификат: херсонский бизнесмен продавал поддельный алкоголь известных мировых брендов

Киев  •  УНН

 • 17097 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Работники Главного управления ГНС в Херсонской области изъяли подозрительной "брендовый" алкоголь у местного бизнесмена, передает УНН.

Цитата

“В ходе проведенного комплексного оперативного мероприятия было установлено, что бизнесмен занимался реализацией алкогольной продукции известных брендов в ассортименте, без марок акцизного налога и уплаты соответствующего налога”, — сообщили в пресс-службе.

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“Элитные” напитки сомнительного качества приобретались в больших пакетах Bag-in-Box через интернет-магазины, а дальше реализовывалось в магазине бизнесмена.

“За нарушение порядка торговли алкогольными напитками к предпринимателю будут применены 80 тыс. гривен штрафных (финансовых) санкций. Сейчас следственные действия продолжаются”, — резюмировали в пресс-службе.

Напомним

Ранее УНН подготовил советы о том, как проверить качество водки в домашних условиях, а также как выбрать настоящий коньяк, а не подделку.

Эксперты отмечают, что следует избегать покупки алкоголя в тетрапаках, например, ведь официальные производители качественной алкогольной продукции не используют такую упаковку. Ат покупать алкоголь необходимо в больших официальных сетях или специализированных алкогольных магазинах, а не через соцсети, например. К тому же в основном подделывают именно дорогую импортную алкогольную продукцию известных брендов.

Отметим, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед„ (ТМ “Немирофф„), ЛВЗ “PRIME„ (ТМ “Prime„, “Др.Житник„) и ООО “Атлантис„ (ТМ “Грин Дэй”).

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