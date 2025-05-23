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Еліта змінюється: у росії губернатори вже не бояться магнатів - Bloomberg

Київ • УНН

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Суперечка між олігархом мордашовим і губернатором філімоновим показала зміни у відносинах між бізнесом і владою в рф. Мільярдери втрачають вплив, стаючи залежними від кремля.

Еліта змінюється: у росії губернатори вже не бояться магнатів - Bloomberg

Суперечка між одним із найбагатших росіян олексієм мордашовим і губернатором вологодської області георгієм філімоновим стала показовим прикладом того, як змінилися відносини між бізнесом і владою в росії. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє Bloomberg, приводом для конфлікту стало рішення губернатора філімонова заборонити найм мігрантів для будівництва, що зачепило інтереси "Северсталі", власником якого є мордашов. Зокрема, компанія є найбільшим платником податків і роботодавцем регіону.

Після скарг компанії чиновник змінив свою позицію, однак у публічному інтерв’ю Філімонов дозволив собі різкі висловлювання, зокрема назвав конфлікт "перепалкою в стилі Бівіса і Баттхеда".

Суперечка  між п'ятою за багатством людиною росії, чиї статки, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становлять 22,5 млрд доларів, і губернатором - ще одна ознака того, що мільярдери втратили свій статус олігархів.

Занепад влади магнатів почався після того, як путін прийшов до влади понад два десятиліття тому. І в той час, коли багато хто з них зазнав санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну, вони зберегли в основному обмежений вплив на політику.

Відтоді російський лідер прагнув створити "нову еліту".

В росії на путіна чиниться тиск після підписання угоди між Україною та США - The Washington Post03.05.25, 03:59 • 52055 переглядiв

Мільярдери остаточно перестали бути олігархами або найвпливовішими людьми навіть у своїх регіонах

- заявила олександра прокопенко, науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в рф. 

"Вони нарешті стали власниками активів і жорстко залежать від волі кремля", - додала вона.

За словами джерела, кремль послав потужний сигнал, що губернатори мають гарантувати, що бізнес витрачає свої доходи на інвестиції, а не на дивіденди, і з упором на соціальні потреби. Водночас відмови і скарги не завжди приймаються, на тлі того, що кремль зайнятий війною.

Як повідомляє інше джерело, губернатори зазвичай залежать від бізнесу, але бізнес також повинен пам'ятати про регіональних лідерів, які скаржаться кремлю. ЗМІ зазначає, що дехто вважає ситуацію між Філімоновим і "Северсталью" унікальною.

У більшості регіонів рф є партнерства між ключовими підприємствами і місцевими чиновниками, сказав керівник однієї з найбільших російських компаній з активами в декількох регіонах.

Старі еліти стають заручниками переформатування режиму на тлі війни", - заявила марія снігова, старший науковий співробітник з росії та Євразії Центру стратегічних і міжнародних досліджень. "Більше неможливо залишатися нейтральним

- додала вона.

кремль дедалі активніше намагається сіяти розкол між США та Європою - ISW01.04.25, 06:04 • 15326 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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