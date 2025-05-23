Элита меняется: в россии губернаторы уже не боятся магнатов - Bloomberg

Спор между одним из самых богатых россиян алексеем мордашовым и губернатором вологодской области георгием филимоновым стал показательным примером того, как изменились отношения между бизнесом и властью в россии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Как сообщает Bloomberg, поводом для конфликта стало решение губернатора филимонова запретить наем мигрантов для строительства, что затронуло интересы "Северстали", владельцем которого является мордашов. В частности, компания является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем региона.

После жалоб компании чиновник изменил свою позицию, однако в публичном интервью Филимонов позволил себе резкие высказывания, в частности назвал конфликт "перепалкой в стиле Бивиса и Баттхеда".

Спор между пятым по богатству человеком россии, чье состояние, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет 22,5 млрд долларов, и губернатором - еще один признак того, что миллиардеры потеряли свой статус олигархов.

Упадок власти магнатов начался после того, как путин пришел к власти более двух десятилетий назад. И в то время, когда многие из них подверглись санкциям из-за полномасштабного вторжения в Украину, они сохранили в основном ограниченное влияние на политику.

С тех пор российский лидер стремился создать "новую элиту".

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Миллиардеры окончательно перестали быть олигархами или самыми влиятельными людьми даже в своих регионах - заявила александра прокопенко, научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в рф.

"Они наконец-то стали владельцами активов и жестко зависят от воли кремля", - добавила она.

По словам источника, кремль послал мощный сигнал, что губернаторы должны гарантировать, что бизнес тратит свои доходы на инвестиции, а не на дивиденды, и с упором на социальные нужды. В то же время отказы и жалобы не всегда принимаются, на фоне того, что кремль занят войной.

Как сообщает другой источник, губернаторы обычно зависят от бизнеса, но бизнес также должен помнить о региональных лидерах, которые жалуются кремлю. СМИ отмечает, что кое-кто считает ситуацию между Филимоновым и "Северсталью" уникальной.

В большинстве регионов рф есть партнерства между ключевыми предприятиями и местными чиновниками, сказал руководитель одной из крупнейших российских компаний с активами в нескольких регионах.

Старые элиты становятся заложниками переформатирования режима на фоне войны", - заявила мария сниговая, старший научный сотрудник по россии и Евразии Центра стратегических и международных исследований. "Больше невозможно оставаться нейтральным - добавила она.

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