Електровоз у Маріуполі наїхав на жінку
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Електровоз у Маріуполі наїхав на жінку. За попередніми даними, потяг рухався зі станції Сартана на станцію Маріуполь. Про це проінформували у Центральному відділі поліції Донецької області, повідомляє УНН.
Медики, що прибули на місце пригоди, констатували смерть постраждалої. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Повідомлення про наїзд надійшло до поліцейських від співробітників швидкої допомоги сьогодні о 10.40.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини того, що сталося, та особу померлої. Факт внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Розпочато перевірку.