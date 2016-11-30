Електровоз у Маріуполі наїхав на жінку

Медики, що прибули на місце пригоди, констатували смерть постраждалої. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Повідомлення про наїзд надійшло до поліцейських від співробітників швидкої допомоги сьогодні о 10.40.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини того, що сталося, та особу померлої. Факт внесено до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Розпочато перевірку.