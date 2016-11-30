Электровоз в Мариуполе наехал на женщину
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Электровоз в Мариуполе наехал на женщину. По предварительным данным, поезд двигался со станции Сартана на станцию Мариуполь. Об этом проинформировали в Центральном отделе полиции Донецкой области, сообщает УНН.
Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшей. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Сообщение о наезде поступило к полицейским от сотрудников скорой помощи сегодня в 10.40.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, и лицо умершей. Факт внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Начата проверка.