Электровоз в Мариуполе наехал на женщину

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшей. На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Сообщение о наезде поступило к полицейским от сотрудников скорой помощи сегодня в 10.40.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося, и лицо умершей. Факт внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Начата проверка.