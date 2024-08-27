Електронних сигарет на п’ять мільйонів гривень продати не встигли - у Львові знешкодили злочинну групу
Київ • УНН
У Львівській області виявлено групу, яка продавала контрафактні електронні сигарети без ліцензії. Під час обшуків вилучено товару на понад 5 млн грн, включаючи 8000 ємностей з рідинами для е-сигарет.
У Львівській області викрили групу осіб, яка налагодила продаж контрафактних електронних сигарет. Під час обшуків було вилучено товару на більше ніж на п’ять мільйонів гривень. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.
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Зазначається, що продаж електронних сигарет без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки відбувався без ліцензії на оптову або роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Мережа магазинів та торгових місць знаходилася на території Львова та Львівської області. Детективи БЕБ провели обшуки у місцях продажу сигарет та проживання фігурантів.
В результаті вилучено понад 8000 полімерних ємностей, різного об’єму з рідинами для електронних сигарет, тару, етикетки, чорнові записи, комп’ютерну техніку тощо. Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить понад 5 млн грн,
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Директор Київського науково-дослідного інституту Олександр Рувін розповів, що через зростання популярності останнім часом фахівці установи частіше проводять дослідження тютюнових виробів для електричного нагрівання та рідин для електронних сигарет.
"З початку року нам систематично призначаються експертизи з метою дослідження класичних тютюнових виробів, тютюнових виробів для електричного нагрівання, так званих ТВЕНів, а також рідини для електронних сигарет. За останній час приріст популярності та відповідних ризиків щодо електронних сигарет навіть більший за звичні для користувачів сигарети. Практично в кожній призначеній експертизі експертам надається на дослідження до 150-200 об’єктів, тобто зразків відповідної продукції, кожен із яких повинен бути належним чином досліджений", - розповів Рувін.