Электронных сигарет на пять миллионов гривен продать не успели - во Львове обезвредили преступную группу

Во Львовской области разоблачили группу лиц, которая наладила продажу контрафактных электронных сигарет. Во время обысков было изъято товара на более чем на пять миллионов гривен. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что продажа электронных сигарет без марок акцизного налога и с марками акцизного налога с признаками подделки происходила без лицензии на оптовую или розничную торговлю табачными изделиями. Сеть магазинов и торговых мест находилась на территории Львова и Львовской области. Детективы БЭБ провели обыски в местах продажи сигарет и проживания фигурантов.

В результате изъято более 8000 полимерных емкостей, различного объема с жидкостями для электронных сигарет, тару, этикетки, черновые записи, компьютерную технику и тому подобное. Ориентировочная стоимость изъятых сигарет составляет более 5 млн грн, - говорится в сообщении БЭБ.

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Директор Киевского научно-исследовательского института Александр Рувин рассказал, что из-за роста популярности в последнее время специалисты учреждения чаще проводят исследования табачных изделий для электрического нагрева и жидкостей для электронных сигарет.

"С начала года нам систематически назначаются экспертизы с целью исследования классических табачных изделий, табачных изделий для электрического нагрева, так называемых ТИЭНов, а также жидкости для электронных сигарет. За последнее время рост популярности и соответствующих рисков в отношении электронных сигарет даже больше, чем привычные для пользователей сигареты. Практически в каждой назначенной экспертизе экспертам предоставляется на исследование до 150-200 объектов, то есть образцов соответствующей продукции, каждый из которых должен быть должным образом исследован", - рассказал Рувин.