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Електронні сигарети більше ніж на 2 млн грн - в одній з областей України викрили підпільну мережу з продажу тютюнових виробів

Київ • УНН

 • 10770 перегляди

В одній з областей України викрили підпільну мережу з продажу тютюнових виробів.

Електронні сигарети та рідини до них, більше ніж 400 тисяч кілограмів тютюну для кальянів – усе це намагалися продати декілька жителів Одеси, які налагодили мережу з незаконної реалізації тютюнових виробів. Товар був вилучений під час обшуків. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що одесити налагодили продаж електронних сигарет і рідини до них без марок акцизного податку України, тютюну для кальяну через мережу магазинів. Окрім того, контрафактну продукцію продавали через мережу інтернет та канали в месенджерах.

"За результатами обшуків детективи БЕБ спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції вилучили електронні сигарети з рідинами до них, понад 400 кг фасованого тютюну для кальяну різних торговельних марок, документи фінансово-господарської діяльності тощо. Орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить 2,1 млн грн. Наразі призначено низку експертиз, проводяться необхідні слідчі дії", - ідеться в повідомленні Бюро економічної безпеки.

У БЕБ додали, що розпочате досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що через зростання популярності останнім часом фахівці частіше проводять дослідження тютюнових виробів для електричного нагрівання та рідин для електронних сигарет.

"З початку року нам систематично призначаються експертизи з метою дослідження класичних тютюнових виробів, тютюнових виробів для електричного нагрівання, так званих ТВЕНів, а також рідини для електронних сигарет. За останній час приріст популярності та відповідних ризиків щодо електронних сигарет навіть більший за звичні для користувачів сигарети. Практично в кожній призначеній експертизі експертам надається на дослідження до 150-200 об’єктів, тобто зразків відповідної продукції, кожен із яких повинен бути належним чином досліджений", - зазначив Рувін.

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Кримінал та НП

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