Электронные сигареты более чем на 2 млн грн - в одной из областей Украины разоблачили подпольную сеть по продаже табачных изделий

Электронные сигареты и жидкости к ним, более 400 тысяч килограммов табака для кальянов - все это пытались продать несколько жителей Одессы, которые наладили сеть по незаконной реализации табачных изделий. Товар был изъят во время обысков. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что одесситы наладили продажу электронных сигарет и жидкости к ним без марок акцизного налога Украины, табака для кальяна через сеть магазинов. Кроме того, контрафактную продукцию продавали через сеть интернет и каналы в мессенджерах.

«По результатам обысков детективы БЭБ совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции изъяли электронные сигареты с жидкостями к ним, более 400 кг фасованного табака для кальяна различных торговых марок, документы финансово-хозяйственной деятельности и тому подобное. Ориентировочная стоимость изъятой подакцизной продукции составляет 2,1 млн грн. Сейчас назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия», - говорится в сообщении Бюро экономической безопасности.

В БЭБ добавили, что начато досудебное расследование по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что из-за роста популярности в последнее время специалисты чаще проводят исследования табачных изделий для электрического нагрева и жидкостей для электронных сигарет.

«С начала года нам систематически назначаются экспертизы с целью исследования классических табачных изделий, табачных изделий для электрического нагрева, так называемых ТИЭНов, а также жидкости для электронных сигарет. За последнее время рост популярности и соответствующих рисков в отношении электронных сигарет даже больше, чем привычные для пользователей сигареты. Практически в каждой назначенной экспертизе экспертам предоставляется на исследование до 150-200 объектов, то есть образцов соответствующей продукции, каждый из которых должен быть должным образом исследован», - отметил Рувин.