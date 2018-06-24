El Universal: у Мексиці вбили шість чоловік під час перегляду матчу збірної на ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У мексиканському місті Сьюдад-Хуарес в суботу шість осіб було вбито під час перегляду матчу між національною збірною та командою з Південної Кореї на чемпіонаті світу. Про це повідомляє El Universal, передає УНН.
Як повідомляє газета, сім чоловіків зібралися в гаражі приватного будинку, щоб повболівати за свою збірну. Коли вони розставили столи, стільці, включили телевізор, відкрили пиво і почали дивитися гру, в приміщення увірвалися озброєні люди і відкрили вогонь по уболівальникам. Уточнюється, що шість чоловіків загинули на місці, ще один був поранений.
За словами El Universal, пізніше в міській перукарні вбили ще п’ять чоловік.
У суботу на арені в Ростові-на-Дону збірна Мексики обіграла команду Південної Кореї з рахунком 2:1 в матчі групового етапу ЧС-2018.
Мексиканське місто Сьюдад-Хуарес штату Чіуауа користується репутацією міста з неблагополучною криміногенною обстановкою. За даними BBC, в 2009 році мексиканські неурядові організації назвали його “найбільш криміногенним містом світу”. На території штату також діють злочинні угруповання, які ведуть між собою боротьбу за контроль над поставками наркотиків в США.
Як повідомляв УНН, нещодавно у Мексиці невідомі обстріляли учасників похоронної процесії.