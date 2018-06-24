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El Universal: в Мексике убили шесть человек во время просмотра матча сборной на ЧМ-2018

El Universal: в Мексике убили шесть человек во время просмотра матча сборной на ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 13133 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в субботу шесть человек были убиты во время просмотра матча между национальной сборной и командой из Южной Кореи на чемпионате мира. Об этом сообщает El Universal, передает УНН.

Как сообщает газета, семь мужчин собрались в гараже частного дома, чтобы поболеть за свою сборную. Когда они расставили столы, стулья, включили телевизор, открыли пиво и начали смотреть игру, в помещение ворвались вооруженные люди и открыли огонь по болельщикам. Уточняется, что шесть мужчин погибли на месте, еще один был ранен.

По словам El Universal, позже в городской парикмахерской убили еще пять человек.

В субботу на арене в Ростове-на-Дону сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1 в матче группового этапа ЧМ-2018.

Мексиканский город Сьюдад-Хуарес штата Чиуауа пользуется репутацией города с неблагополучной криминогенной обстановкой. По данным BBC, в 2009 году мексиканские неправительственные организации назвали его “самым криминогенным городом мира”. На территории штата также действуют преступные группировки, которые ведут между собой борьбу за контроль за поставками наркотиков в США.

Как сообщал УНН, недавно в Мексике неизвестные обстреляли участников похоронной процессии.

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