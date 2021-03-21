Ексвіцепрем'єр Розенко: арештом 100% акцій ПАТ "Мотор Січ" суд зробив китайцям царський подарунок на 3,6 млрд

Як відомо, на підставі матеріалів СБУ Шевченківський райсуд столиці ухвалив рішення заарештувати майно “Мотор Січ” і передати 100% акцій компанії в управління державному агентству АРМА.

“Суд зробив воістину царський подарунок китайським акціонерам „Мотор Січ“, а своїм рішенням про передачу заводу і всіх його акцій агентству АРМА остаточно підтвердив, що відповідач — держава Україна. До останніх заяв про націоналізацію і цього судового рішення китайцям в міжнародному арбітражі ще потрібно було якось доводити факт експропріації, нехай і без особливих зусиль, з урахуванням того, що вже наговорили і наробили українські чиновники і політики різних рангів. А тепер все очевидно і без доказів — центральна державна влада України своїми прямими рішеннями відібрала у акціонерів законно придбані акції „Мотор Січ“. Тепер експропріацію видно неозброєним поглядом, а це значить, що Україні вже однозначно доведеться компенсувати акціонерам з КНР 3,6 млрд доларів, які вони вказали в своєму позові до міжнародного арбітражу”, — пояснив Розенко.

Ексвіцепрем’єр додав, що норми міжнародного права дозволяють китайським інвесторам після перемоги в арбітражі стягнути з України борг різними способами. “Держава на відміну від фізичної або юридичної особи — ідеальний боржник з точки зору можливості примусового стягнення. Борги платять з держбюджету, тобто з кишені платників податків. А якщо грошей немає або держава наполягає на небажанні платити борги — їх завжди досить легко можна стягнути, заарештовуючи зарубіжні активи держави і її компаній, будівлі посольств або іншу закордонну нерухомість держави, її кораблі чи літаки. Навіть президентський літак можна „зловити“ арештом в будь-якому аеропорту світу — і це дійсно буде трагікомедійне шоу на весь світ!”, — розповів Павло Розенко.

Ексвіцепрем’єр також висловив стурбованість подальшою долею підприємства і його трудового колективу. На його думку, націоналізація “Мотор Січ” стане кінцем історії підприємства, так само як і авіабудівної промисловості України. “Мотор Січ” в управлінні АРМА прийде, безумовно, кінець. В управлінні “Укроборонпрому” — тим більше. Богуслаєв хоч розуміє у виробництві і знає підприємство досконально. А держуправлінці не опускаються до того, щоб вникати в технології і слухати робочих, вони у нас все у високій політиці, фейсбуці і смартфоні, а в майбутньому сплять і бачать себе на хлібних посадах в далеких багатих країнах. Тому вже сьогодні ми бачимо, як агонізують промислові гіганти, які потрапили в управління Фонду держмайна. У цих організаціях нікому управляти такими величезними специфічними підприємствами і їх просто банкрутують, вичищаючи всі активи, до яких можна дотягнутися, щоб потім продати за безцінь в потрібні руки. Далі — більше, немає “Мотор Січі” — немає “Антонова”, а інші підприємства вже можна і в розрахунок не брати. Тому всі інтелектуальні інженерні і робочі кадри високої кваліфікації знайдуть застосування своїм талантам в Китаї, Росії, Туреччини. Україна, як собака на сіні, залишиться з купою металобрухту і гордим статусом аграрної недодержави“, — прогнозує Розенко.

Раніше відомий авіаконструктор Сергій Корж заявив, що націоналізація “Мотор Січ” — це найгірший вибір України, який призведе до деградації і в’янення підприємства. Україна, за словами експерта, не зможе самостійно вибудувати повноцінну авіа-індустрію і створити замкнутий технологічний цикл своїми силами, оскільки країна не має в своєму розпорядженні необхідних фінансових ресурсів, а технології “Мотор Січ” — застарілі і потребують величезних інвестицій для модернізації.