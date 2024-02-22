Екстрадиція Рабіновича наразі неможлива - ДБР

Екстрадиція екснардепа від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича, який підозрюваний у державній зраді, наразі неможлива. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

У 2023 році було оголошено про підозру у державній зраді політику та ексдепутату й тоді вже слідству було вже відомо, що він перебуває на території іншої країни, зокрема Ізраїлю. Відомство скерувало туди відповідний запит. Український суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою…Процеси тривають, навіть нехай в заочній формі, але будь-що заочне, може стати очним. Але у суспільства виникає запитання, яким чином вдасться, наприклад правоохоронним органам чи Феміді покарати саме тих політиків, які були причетні до порушення тих чи інших законів, чи державної зради