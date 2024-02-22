Екстрадиція Рабіновича наразі неможлива - ДБР
Київ • УНН
Речниця ДБР заявила, що екстрадиція колишнього народного депутата Вадима Рабіновича з Ізраїлю в Україну наразі неможлива, оскільки політики, які втекли до таких країн, як росія, не мають міжнародної правової допомоги.
Екстрадиція екснардепа від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича, який підозрюваний у державній зраді, наразі неможлива. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
У 2023 році було оголошено про підозру у державній зраді політику та ексдепутату й тоді вже слідству було вже відомо, що він перебуває на території іншої країни, зокрема Ізраїлю. Відомство скерувало туди відповідний запит. Український суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою…Процеси тривають, навіть нехай в заочній формі, але будь-що заочне, може стати очним. Але у суспільства виникає запитання, яким чином вдасться, наприклад правоохоронним органам чи Феміді покарати саме тих політиків, які були причетні до порушення тих чи інших законів, чи державної зради
За її словами, політики, які втекли на територію країни-агресора, або до "орбіти" наближених країн-партнерів рф і з росією на сьогодні немає жодної міжнародної правової допомоги.
"Тому екстрадиція наразі неможлива", - сказала Сапьян.
Доповнення
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо екснардепа від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича.