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Экстрадиция Рабиновича пока невозможна - ГБР

Экстрадиция Рабиновича пока невозможна - ГБР

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 12:07  •  15804 просмотра

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Пресс-секретарь ГБР заявила, что экстрадиция бывшего народного депутата Вадима Рабиновича из Израиля в Украину пока невозможна, поскольку политики, которые сбежали в такие страны, как Россия, не имеют международной правовой помощи.

Экстрадиция экс-нардепа от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича, который подозревается в государственной измене, пока невозможна. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В 2023 году было объявлено о подозрении в государственной измене политику и экс-депутату и тогда уже следствию было уже известно, что он находится на территории другой страны, в частности  Израиля. Ведомство направило туда соответствующий запрос. Украинский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей...Процессы продолжаются, даже пусть в заочной форме, но любое заочное, может стать очным. Но у общества возникает вопрос, каким образом удастся, например правоохранительным органам или Фемиде наказать именно тех политиков, которые были причастны к нарушению  тех или иных законов, или государственной измены

- рассказала Сапьян.

По ее словам, политики, которые сбежали на территорию страны-агрессора, или в "орбиту" приближенных стран-партнеров рф  и с россией на сегодня нет никакой международной правовой помощи.

"Поэтому экстрадиция пока невозможна", - сказала Сапьян.

Дополнение

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении экс-нардепа от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Экстрадиция Рабиновича пока невозможна - ГБР

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