Експорт зерна у 2016/2017 МР може становити 41,6 млн тонн - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Україна у 2016/2017 маркетинговому році може збільшити експорт зерна до 41,6 млн тонн порівнянно з 39 млн тонн у 2015/2016 МР. Про це повідомили УНН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.
"За прогнозами спеціалістів, завдяки інтенсивній роботі галузі у 2016/2017 маркетинговому році, експорт зерна може скласти 41,6 млн тонн", - зазначили у відомстві.
У Мінагрополітики з посиланням на Держстатистики додали, що за підсумками 9 місяців 2016 року українськими експортерами було поставлено на зовнішні ринки аграрної продукції на суму 10,4 млрд дол., що становило 40,2% від всього експорту держави.
Нагадаємо, у 2015/2016 маркетинговому році Україна експортувала понад 39 млн тонн зерна, що на 13% вище за попередній сезон.