Экспорт зерна в 2016/2017 МГ может составить 41,6 млн тонн - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Украина в 2016/2017 маркетинговом году может увеличить экспорт зерна до 41,6 млн тонн по сравнению с 39 млн тонн в 2015/2016 МГ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.
"По прогнозам специалистов, благодаря интенсивной работе отрасли в 2016/2017 маркетинговом году экспорт зерна может составить 41,6 млн тонн", - отметили в ведомстве.
В Минагрополитики со ссылкой на Госстатистики добавили, что по итогам 9 месяцев 2016 года украинскими экспортерами было поставлено на внешние рынки аграрной продукции на сумму 10,4 млрд долл., Что составило 40,2% от всего экспорта страны.
Напомним, в 2015/2016 МГ Украина экспортировала более 39 млн тонн зерна, что на 13% выше предыдущего сезона.