Експорт української курятини перевищив півмільярда доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. З початку року експорт м'яса птиці, переважно курятини, приніс Україні 531,7 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Так, в січні-листопаді Україна експортувала 357,1 тис. тонн цього виду м'яса загальною вартістю 531,7 млн дол.
ТОП-споживачами українського продукту є Нідерланди, Саудівська Аравія і Словаччина.
За 11 місяців Україна поставила Нідерландам м'яса птиці на 101,2 млн дол. У той же час, Саудівська Аравія купила українського м'яса птиці на 96,2 млн дол., словаки - на 57 млн дол.
При цьому в Україну за цей період завезли тільки 121 тис. тонн м'яса птиці загальною вартістю 48,1 млн дол. Тобто, експорт продукту України перевищує імпорт в 4,4 рази (у ваговому вираженні).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні протестували курятину відомих торгових марок
Нагадаємо, в минулому році вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" ("Наша Ряба"), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.
Друге і третє місце в списку головних виробників вітчизняного продукту займає група компаній "Комплекс Агромарс" ("Гаврилівські курчата") та ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" ("Знатна курка").
Також відзначимо, що "МХП" і "Агромарс" мають право постачати курятину в країни ЄС.