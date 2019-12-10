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Експорт української курятини перевищив півмільярда доларів

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. З початку року експорт м'яса птиці, переважно курятини, приніс Україні 531,7 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.

Так, в січні-листопаді Україна експортувала 357,1 тис. тонн цього виду м'яса загальною вартістю 531,7 млн дол.

ТОП-споживачами українського продукту є Нідерланди, Саудівська Аравія і Словаччина.

За 11 місяців Україна поставила Нідерландам м'яса птиці на 101,2 млн дол. У той же час, Саудівська Аравія купила українського м'яса птиці на 96,2 млн дол., словаки - на 57 млн дол.

При цьому в Україну за цей період завезли тільки 121 тис. тонн м'яса птиці загальною вартістю 48,1 млн дол. Тобто, експорт продукту України перевищує імпорт в 4,4 рази (у ваговому вираженні).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні протестували курятину відомих торгових марок

Нагадаємо, в минулому році вітчизняні експортери курятини забезпечили Україні 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" ("Наша Ряба"), який є головним виробником і експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.

Друге і третє місце в списку головних виробників вітчизняного продукту займає група компаній "Комплекс Агромарс" ("Гаврилівські курчата") та ТОВ "Птахокомплекс "Дніпровський" ("Знатна курка").

Також відзначимо, що "МХП" і "Агромарс" мають право постачати курятину в країни ЄС.

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