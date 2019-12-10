Экспорт украинской курятины превысил полмиллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. С начала года экспорт мяса птицы, преимущественно курятины принес Украине 531,7 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Так, в январе-ноябре Украина экспортировала 357,1 тыс. тонн этого вида мяса общей стоимостью 531,7 млн долл.
ТОП-потребителями украинского продукта являются Нидерланды, Саудовская Аравия и Словакия.
За 11 месяцев Украина поставила Нидерландам мяса птицы на 101,2 млн долл. В то же время, Саудовская Аравия купила украинского мяса птицы на 96,2 млн долл., словаки — на 57 млн долл.
При этом в Украину за этот период завезли только 121 тыс. тонн мяса птицы общей стоимостью 48,1 млн долл. То есть, экспорт продукта Украины превышает импорт в 4,4 раза (в весовом выражении).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине протестировали курятину известных торговых марок
Напомним, в прошлом году отечественные экспортеры курятины обеспечили Украине 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов — доля агрохолдинга Юрия Косюка “Мироновский хлебопродукт” (“Наша Ряба”), который является главным производителем и экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.
Второе и третье место в списке главных производителей отечественного продукта занимает группа компаний “Комплекс Агромарс” (“Гаврилівські курчата”) и ООО “Птицекомплекс “Днепровский” (“Знатна курка”).
Также отметим, что “МХП” и “Агромарс” имеют право поставлять курятину в страны ЕС.