Експорт МХП торік збільшився на 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка нарощує експорт курятини. Про це свідчать операційні результати діяльності компанії за 2020 рік, передає УНН.
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У ІV кварталі 2020 року компанія поставила за кордон 94,7 тис. тонн курятини, тоді як в ІV кварталі 2019 року 87,6 тис. тонн. В цілому в 2020 році МХП експортував 373,7 тис. тонн курятини, тоді як в 2019 році - 357,3 тис. тонн (+ 5%).
Також повідомляється, що в 2020 році експортна виручка компанії становила 1 млрд 16 млн дол., що становить 53% від загальної виручки МХП.
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"Ситуація на експортних ринках значно погіршилася через кілька спалахів пташиного грипу на початку і в кінці 2020 року і через несприятливий вплив пандемії COVID-19 протягом року", - коментують в компанії.
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У свою чергу засновник компанії МХП Юрій Косюк назвав 2020 рік і пандемію COVID-19 подією "чорного лебедя" (раптові і масштабні явища, що кардинально змінюють хід історії - ред.).
"І я пишаюся тим, як наші співробітники не тільки адаптувалися до значних викликів, а й підвищили свою стійкість, стали сильнішими, енергійнішими і впевненішими в майбутньому", - додав він.
Довідка УНН
МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні із найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). МХП контролює всі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.