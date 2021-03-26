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Экспорт МХП увеличился в прошлом году на 5%

Экспорт МХП увеличился в прошлом году на 5%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка наращивает экспорт курятины. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании за 2020 год, передает УНН.

Цифры

В ІV квартале 2020 года компания поставила за рубеж 94,7 тыс. тонн курятины, тогда как в ІV квартале 2019 года 87,6 тыс. тонн. В целом в 2020 году МХП экспортировал 373,7 тыс. тонн курятины, тогда как в 2019 году — 357,3 тыс. тонн (+5%).

Также сообщается, что в 2020 году экспортная выручка компании составила 1 млрд 16 млн дол., что составляет 53% от общей выручки МХП.

Цитата

“Ситуация на экспортных рынках значительно ухудшилась из-за нескольких вспышек птичьего гриппа в начале и в конце 2020 года и из-за неблагоприятного влияния пандемии COVID-19 в течение года”, — комментируют в компании.

Добавим

В свою очередь основатель компании МХП Юрий Косюк назвал 2020 год и пандемию COVID-19 событием “черного лебедя” (внезапные и масштабные явления, кардинально меняющие ход истории — ред.).

“И я горжусь тем, как наши сотрудники не только адаптировались к значительным вызовам, но и повысили свою устойчивость, стали сильнее, энергичнее и увереннее в будущем”, — добавил он.

Справка УНН

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

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