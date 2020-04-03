Експерти прогнозують "велике переселення народів" через COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На світовому ринку нерухомості прогнозують спад і "велике переселення народів". Про це УНН розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.

“Якщо коротко, то світовому ринку нерухомості прогнозують спад і велике переселення народу. Ріелтори в США чекають згодом інвесторів із Китаю, але це трапиться в кращому випадку під кінець року або вже в 2021-у", — сказала Берещак.

За словами експерта, ринки зараз практично всюди завмерли. У Китаї, за даними Wall Street Journal, продажі будинків лише за кілька місяців впали на 90%, у Сінгапурі чекають падіння продажів на 25-35%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт радить зараз купувати житло, адже невдовзі ціни зростуть на 10-15%

“Італійські банки призупинили прийом іпотечних платежів, фактично відтермінувавши погашення цих кредитів на невизначений термін”, — додала експерт.

Як повідомляв УНН раніше, на тлі низьких відсоткових ставок на кредити та дефіциту житла, ціни на квадратні метри у великих німецьких містах надалі стрімко зростають. У третьому кварталі 2019 року вартість житлової нерухомості у країні зросла в середньому на 4,9 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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