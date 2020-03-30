Експерт радить зараз купувати житло, адже незабаром ціни зростуть на 10-15%

КИЇВ. 30 березня. УНН. Інвесторам, які хочуть і мають можливість зараз купувати житло, рекомендують робити перший внесок, адже у перспективі найближчих трьох місяці ціни зростуть на 10-15%. Про це УНН розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.