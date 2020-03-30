Експерт радить зараз купувати житло, адже незабаром ціни зростуть на 10-15%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Інвесторам, які хочуть і мають можливість зараз купувати житло, рекомендують робити перший внесок, адже у перспективі найближчих трьох місяці ціни зростуть на 10-15%. Про це УНН розповіла експерт з ринку нерухомості Вікторія Берещак.
“Питання „купувати чи не купувати житло“ зараз доволі складне, адже кожна ситуація, проте якщо ви маєте ресурс чи/та нагальну потребу у власному житлі і можете сплатити перший внесок за тривале розтермінування, наприклад, і потім стабільного його виплачувати, краще купувати вже сьогодні. У перспективі найближчих трьох місяців в умовах карантину, навантаження на економіку та зростання інфляції, ціни на житло зростуть на 10-15% у найбільш ліквідних сегментах комфорт+, бізнес, бізнес+”, — зазначила експерт.
За її словами, підскочить вартість ЖК у форматах “місто в місті”, багатофункціональні житлові комплекси, еко-проекти.
“Підскочать ціни через закономірне подорожчання будівельних матеріалів і робочої сили. Зараз, аби стимулювати покупця до угоди, чимало компаній вдаються до спеціальних антикризових умов, зокрема забудовник Інтергал-Буд, наприклад, зафіксував ціну в доларах по 25,5, що значно нижче офіційного курсу НБУ. При 100% оплаті пропонують дисконти в 10-13% і спецумови на квартири”, — сказала Берещак.
Також вона додала, що купити квартиру можна буде зараз і потім, якщо розрахувати власні сили і скористатись тривалим розтермінуванням від девелопера. Наприклад, на 3, 5 чи 7 років. Такі варіанти є у КАН Девелопмент, Інтергал-Буд, Futura Hata. Ви платите перший внесок у середньому від 30%, а решту суми розбиваєте рівними платежами. Платежі щоквартальні.
“Найбільша порада до інвесторів зараз: не панікувати і не вдаватись до різких рухів. Якщо маєте можливість і потребу — купуйте, наразі до кінця карантину доволі вигідні умови для підігріву попиту. Проте оцініть уважно проект: він має відповідати вашим очікуванням у тривимірній характеристиці: локація, концепція, наповнення”, — сказала експерт.
Також вона радить звертати увагу на історію девелопера та перевіряти дозвільну документацію, аби не вскочити в халепу.
“Раджу звернути увагу на темпи будівництва останніх місяців: на сайтах ЖК має бути хроніка і звіти (фото та відео), які легко дозволять відслідкувати динаміку. Плюс онлайн-камера із будівництва (доволі популярний інструмент для забудовників) покаже прогрес”, — підсумувала експерт.
Нагадаємо, Кабмін удосконалює механізм держпрограми “Доступні кредити 5-7-9%”, зокрема, передбачається збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн та перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом.