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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59026 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 68606 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 82219 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 80721 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Эксперт советует сейчас покупать жилье, ведь скоро цены вырастут на 10-15%

Эксперт советует сейчас покупать жилье, ведь скоро цены вырастут на 10-15%

Киев  •  УНН

 • 30101 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Инвесторам, которые хотят и имеют возможность сейчас покупать жилье, рекомендуют делать первый взнос, ведь в перспективе ближайших трех месяцев цены вырастут на 10-15%. Об этом УНН рассказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

“Вопрос „покупать или не покупать жилье“ сейчас довольно сложный, ведь каждая ситуация, однако если вы имеете ресурс и/или настоятельную потребность в собственном жилье и можете оплатить первый взнос за длительную рассрочку, например, и потом сможете стабильного его выплачивать, лучше покупать уже сегодня. В перспективе ближайших трех месяцев в условиях карантина, нагрузки на экономику и роста инфляции, цены на жилье вырастут на 10-15% в наиболее ликвидных сегментах комфорт+, бизнес, бизнес+”, — отметила эксперт.

По ее словам, подскочит стоимость ЖК в форматах “город в городе”, многофункциональные жилые комплексы, эко-проекты.

“Подскочат цены из-за закономерного подорожания строительных материалов и рабочей силы. Сейчас, чтобы стимулировать покупателя к соглашению, многие компании прибегают к специальным антикризисным условиям, в частности застройщик Интеграл-Буд, например, зафиксировал цену в долларах по 25,5, что значительно ниже официального курса НБУ. При 100% оплате предлагают дисконты в 10-13% и спецусловия на квартиры”, — сказала Берещак.

Также она добавила, что купить квартиру можно будет сейчас и потом, если рассчитать собственные силы и воспользоваться длительными рассрочками от девелопера. Например, на 3, 5 или 7 лет. Такие варианты есть в КАН Девелопмент, Интеграл-Буд, Futura Hata. Вы платите первый взнос в среднем от 30%, а остальную сумму разбиваете равными платежами. Платежи ежеквартальные.

“Самый большой совет к инвесторам сейчас: не паниковать и не прибегать к резким движениям. Если есть возможность и потребность — покупайте, пока до конца карантина довольно выгодные условия для подогрева спроса. Однако оцените внимательно проект: он должен соответствовать вашим ожиданиям в трехмерной характеристике: локация, концепция, наполнение”, — сказала эксперт.

Также она советует обращать внимание на историю девелопера и проверять разрешительную документацию, чтобы не попасть впросак.

“Советую обратить внимание на темпы строительства последних месяцев: на сайтах ЖК должна быть хроника и отчеты (фото и видео), которые легко позволят отследить динамику. Плюс онлайн-камера по строительству (довольно популярный инструмент для застройщиков) покажет прогресс”, — подытожила эксперт.

Напомним, Кабмин совершенствует механизм госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%”, в частности, предусматривается увеличение максимальной суммы кредита с 1,5 млн грн до 2 млн грн и просмотр расчета процентной ставки по кредиту.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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