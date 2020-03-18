Кабмін збільшує максимальну суму “Доступних кредитів”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Кабмін удосконалює механізм держпрограми “Доступні кредити 5-7-9%”, зокрема, передбачається збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн та перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Так, на його думку, Уряд не має права обмежуватись сьогодні тільки боротьбою з коронавірусом, а має готувати країну до інших викликів, таких як світова криза, і як наслідок — можлива економічна криза в Україні.
“Тому Кабінет Міністрів розширює державну підтримку мікро та малого підприємництва. Тепер до програми “Доступні кредити „5-7-9%“ зможуть долучитися більше учасників.
Ми збільшили максимальну суму кредиту за програмою з 1,5 млн до 2 млн гривень, дозволили кредитувати придбання комерційної нерухомості. Нові правила дозволяють надавати кредити бізнесу, який працює за франшизою та використовувати до 25% кредитних коштів на поточні потреби — так звані обігові кошти”, — повідомив прем’єр.
Шмигаль вважає, що всі ці зміни покращать можливості малих підприємців розширити власний бізнес, а початківцям — спростять роботу з організації власної справи.
Як раніше повідомляв УНН, Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, яка стане наслідком світової кризи через епідемію коронавірусу.