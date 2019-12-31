У Німеччині стрімко зростають ціни на житло

КИЇВ. 31 грудня. УНН. На тлі низьких відсоткових ставок на кредити та дефіциту житла ціни на квадратні метри у великих німецьких містах надалі стрімко зростають. У третьому кварталі 2019 року вартість житлової нерухомості у країні зросла в середньому на 4,9 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і Федеральне статистичне відомство Німеччини.